ФСБ показала кадры попытки Арашукова договориться о взятке с сотрудником УФСИН

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 105 0

Авантюра заключенного не прошла — работник ИК передал информацию о преступлении начальству.

Фото, видео: Новодережкин Антон/ТАСС; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В сети появились кадры, на которых заключенный — бывший член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Рауф Арашуков — пытается дать взятку сотруднику УФСИН. Кадры опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Сперва на видеозаписи показывают Арашукова, который сидит в камере. Позже ролик демонстрирует запись с видеорегистратора, на котором заключенный и сотрудник ИК общаются при помощи обрывков фраз и жестов.

«На основании переданных УФСБ России по Оренбургской области материалов ГСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении Арашукова Р. Р. по ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере) УК России», — уточнили в пресс-службе ФСБ.

В 2022 году присяжные в Мосгорсуде признали Рауфа Арашукова виновным в создании ОПГ и организации двух убийств, а его отца — Рауля Арашукова — признали виновным в мошенничестве. Рауфа отправили отбывать пожизненное заключение в ИК «Черный дельфин», а его отца, который получил такой же срок лишения свободы, в ИК-6 по республике Мордовия, известную как Торбеевский централ.

Однако в период с июля по октябрь текущего года Арашуков пытался передать сотруднику колонии взятку в размере трех миллионов рублей, чтобы бывшему чиновнику улучшили условия содержания. Экс-член Совфеда требовал больше телефонных звонков, больше свиданий с близкими возможности выбора места и вида работ в ИК. Помимо этого, Арашуков хотел сам выбирать себе сокамерников.

Сотрудник УФСИН передал информацию о намерениях заключенного своему начальству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-сенатору Арашукову дали пожизненный срок за заказные убийства.

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