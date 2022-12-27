Песенка спета: экс-сенатору Арашукову дали пожизненный срок за заказные убийства

Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Уголовное дело расследовали два года.

Мосгорсуд огласил приговор экс-сенатору Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу. Как стало известно 5-tv.ru, их приговорили к пожизненному заключению.

«Суд не находит иной возможности, кроме как назначить какое-либо наказание кроме пожизненного лишения свободы», — говорится в приговоре.

Также с Арашукова и его отца взыскали 14 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. В отношении Арашукова было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе, участие в преступном сообществе и организация убийства. По версии обвинения, Рауф Арашуков по указанию своего отца в 2010 организовал убийство двух общественных деятелей — Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности ОПГ.

В мае его досрочно лишили полномочий сенатора. Под стражу также взяли друзей и родственников Арашуковых, которые занимали высокие должности на газовых предприятиях Северного Кавказа.

При обысках на объектах недвижимости бывшего сенатора нашли слитки золота, чемоданы наличных и холодное оружие. Все имущество почти на полтора миллиарда рублей суд изъял.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рауф Арашуков заявил о возбуждении уголовных дел в отношении матери и сестры.