Появились кадры места жесткой посадки вертолета «Ансат» в Нижегородской области

Воздушный борт потерпел крушение с пациентом на борту.

На помощь вертолету санитарной авиации «Ансат», который совершил жесткую посадку в Нижегородской области, выдвинулись воздушные суда Национальной Службы Санитарной Авиации (НССА). Эксклюзивные кадры поисков появились в распоряжении 5-tv.ru.

Сперва спасатели долго не могли разглядеть потерпевший крушение вертолет из-за густого леса, однако позже судно все же удалось обнаружить. Сотрудники НССА эвакуируют пострадавших с места происшествия.

О жесткой посадке «Ансата» стало известно 22 октября. Воздушный борт летел из города Уреня, а приземлился возле Бора. На борту находились пять человек: два пилота, два фельдшера и один пациент. В какой-то момент вертолет начал вращаться в воздухе. Полет стабилизировать удалось, после чего судно посадили в лесу. После этого пациент сразу же отправился искать связь.

По информации источника 5-tv.ru, в результате крушения никто не погиб, ранения получили три человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ансат» выполнил жесткую посадку в лесополосе с пациентом на борту.