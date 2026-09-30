«Решил понтануться»: спасенный из крымской пещеры турист рассказал, почему оказался под землей

Застрявших на сутки в Красной пещере спелеологов подвела спешка, они заблудились

Участники группы спелеологов-любителей, которых эвакуировали из Красной пещеры в Крыму, поделились подробностями спасения с корреспондентом «Известий» Олегом Зайковским. По словам одного из них, Владимира, на маршруте их подвела спешка.

«Время поджимает, начали торопиться. Когда торопишься, естественно, там что-то можешь, какой-то ход не заметить, пробежать, потом начинаешь назад возвращаться. То есть это все энергии много занимает, на тебе куча всякой одежды… Не все могут пролезть», — рассказал он.

Маршрут должен был занять около семи часов, но из-за происшествия группа оставалась в пещере более полутора суток. Спелеологи несколько часов пытались найти дорогу в каменном хаосе и выйти к главному входу, но в итоге заблудились, разбили лагерь, отдохнули и только потом отправились назад. На обратном пути их встретили спасатели.

«Давно проходил этот маршрут и ходил с профессионалами. Мы быстро пробежали, и я рассчитывал так же быстро пробежать, но другим ничего не сказал, что вот так вот, и хорошо сделал. Поэтому они оделись тепло под костюмы, я же оделся легко, по-быстрому, не рассчитал… Я когда в первый раз ходил, говорил, что никогда (больше не вернусь). Потом решил перед молодыми понтануться, и теперь уж точно никогда», — заключил Владимир.

Поисково-спасательная операция завершилась успешно, сообщили накануне представители МЧС России. Состояние туристов оценили как удовлетворительное. Поиск велся непрерывно с утра до поздней ночи, в операции участвовали 40 спасателей. Работа осложнялась тяжелыми условиями: продвигаться приходилось через завалы в полной темноте и при высокой влажности. На отдельных участках проложили проводную связь, что позволило оперативно направить дополнительные силы для эвакуации.

Спелеологов обнаружили в районе Голубиной пещеры. Чтобы вывести их на поверхность, спасатели проложили альтернативный маршрут через Красную пещеру. Сейчас все спасенные находятся в безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, молодой человек пропал после похода в «Девятовские каменоломни» под Подольском. Он зашел в пещеры около восьми утра и обещал вернуться к 14:00, но связь с ним оборвалась. После обращения родственников на место выехали спасатели.

Пропавшего обнаружили внутри каменоломни. По собственным словам, он не мог найти выход на поверхность в течение восьми часов. Туриста вывели из подземных выработок и передали отцу. Каменоломни представляют собой комплекс заброшенных выработок известняка, где периодически организуют многодневные походы.

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