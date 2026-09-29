Спасательные работы на месте взрыва в Ярославской области ведутся круглосуточно

Круглосуточно ведутся работы на месте взрыва предприятия по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Сергей Борковский.

«На месте вызова продолжаются работы по поиску тел погибших. В ночное время силами МЧС России <…> развернуто освещение для работ в круглосуточном режиме. Также на месте происшествия работают кинологические службы МЧС России», — проинформировал Борковский.

Он добавил, что угрозы повторных взрывов нет. Ведутся работы по разбору конструкций. Всего на месте работают 131 человек и 25 единиц специализированной техники.

Также в министерстве уточнили, что специалисты МЧС оказывают психологическую поддержку пострадавшим и родственникам погибших.

Инцидент на предприятии произошел 28 сентября в 16:06 по московскому времени. Возникший пожар распространился на два здания. В результате случившегося погибли 14 человек и одна женщина получила травму ноги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что директора взорвавшегося завода пиротехники под Ярославлем задержали в Москве. Его перенаправили в Переславль для проведения необходимых следственных действий.

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