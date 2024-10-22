«Дети, приравненные к взрослым»: продавать квартиры в России можно с 14 лет

В то же время эмансипированные несовершеннолетние имеют право на принятие любых решений.

Собственник квартиры имеет право продавать свое имущество при достижении возраста 14 лет. Об этом председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил в беседе с NEWS.RU.

«Собственник в возрасте от 14 до 18 лет может участвовать в сделке [по продаже квартиры] самостоятельно. Но для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки. Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. Это довольно редкий случай, лучше тоже данный момент перепроверить. По сути, это дети, приравненные ко взрослым», — объяснил парламентарий.

По словам депутата, к эмансипированным детям относятся граждане, достигшие 16 лет, которые работают по трудовому договору, ведут предпринимательскую деятельность, успели вступить в брак или зарегистрироваться в ЕГРИП. Гаврилов уточнил, что эмансипированные дети могут самостоятельно принимать любые решения, однако подобные случаи встречаются достаточно редко, и в каждом необходимо разбираться отдельно.

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