Гнев на милость: в РФ отметили День защиты мужской нервной системы от насилия женщин

Над отношениями следует всегда работать, но только если есть чувства.

В России, 22 октября, все неравнодушные отмечают День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Такой праздник действительно существует, хоть и неофициально. Защищать психику и, правда, необходимо, однако для этого нужно постараться обоим партнерам. Некоторыми советами с 5-tv.ru поделилась психолог и сексолог Александра Миллер.

Для того чтобы нервная система мужчин оставалась в норме, женщинам необходимо иметь хобби, встречаться с друзьями и заниматься различными делами. В общем, иметь интересы помимо своего избранника.

«Естественно, это (игра на нервах — Прим.ред) не только поэтому. Здесь все рука об руку идет с отношениями, которые у женщины складываются с конкретным мужчиной. Просто мозг больше занят анализом этих отношений тогда, когда она больше ничем не занята», — объяснила психолог.

Также женщина может начать «выносить мозг» избраннику, если она не чувствует любовь от него. Ведь многие россиянки предпочитают терпеть, а не принимать то, что они несчастны.

«Боязнь одиночества дает мутную надежду на то, что что-то изменится в жизни. Очень зря, потому что как раз ценность женщины теряется в этом. И все это переходит только в пиление в отношениях», — отметила сексолог.

Она также сделала акцент на том, что работу над ошибками нужно делать обоим партнерам. Важно прислушиваться друг к другу и не перетягивать одеяло. А лучшим решением возникшей проблемы станет старый добрый разговор.

«Важное правило в отношениях: не ложиться спать поруганными, что бы ни произошло. То есть в начале выяснили, чтобы утром встать в хорошем настроении», — советует психолог Александра Миллер.

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