Европарламент оказался на грани раскола. Ожесточенные споры вызвало выделение очередного кредита Украине по новой схеме. Киев получит 35 миллиардов евро под доходы от замороженных российских активов. При этом сразу несколько стран выступили с резкой критикой подобных планов, назвав их банальным воровством. За баталиями евродепутатов следил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Ограбление века на глазах у всего мира и по предварительному сговору с Еврокомиссией. Сразу 518 депутатов пойманы за руку во время голосования за абсолютно мошеннический кредит для Украины. Бремя своей многолетней разрушительной политики они без зазрения совести перекладывают на Москву.

«Россия должна заплатить за это», — заявила Карин Карлсбро, представитель партии «Обновляя Европу».

Киеву выделяют 35 миллиардов евро, а возвращать их будут за счет дохода с замороженных российских активов, даже в самом Европарламенте это называют не иначе как легализацией международного воровства.

«Можно найти много предлогов, но это кража», — заметил представитель партии «Курс — социальная демократия» (Словакия) Любош Блаха.

Народные избранники от Венгрии, Австрии, Польши, Словакии и Болгарии до последнего пытались отговорить от таких сомнительных финансовых манипуляций.

«ЕС крадет деньги не только собственных граждан, но и других людей. Это приведет к уходу инвесторов. Будет ли кто-то вкладывать деньги в деятельность того, кто ведет себя как вор», — заявила представитель болгарской партии «Возрождение» Рада Лайкова.

Узаконенная кража суверенных активов Банка России приведет разве что к дальнейшей эскалации, предупреждают евроскептики.

«Все здесь притворяются, что все в порядке, бесконтрольно вливая на Украину деньги. Это должно прекратиться», — заявил представитель партии «Европа суверенных наций» Милан Ухрик.

«К чему это все приведет? Вы думаете, это закончит войну, раз вы наращиваете финансовую и военную помощь? С такой стратегией вы только проиграете», — подчеркнула представитель партии «Патриоты за Европу» из Австрии Петра Штегер.

В жертву ради Киева на этот раз приносят саму репутацию ЕС.

Еще один отчаянный шаг, который ставит под сомнение соблюдение и международного права, и собственных обязательств. Все это еще недавно здесь заявлялось как наивысшая ценность.

Но если уж они решили идти по такому в самом деле преступному пути, залезая в чужой кошелек, то, вероятно, из собственных карманов для Киева уже и дать нечего.

«Тем самым они стараются уменьшить нагрузку на свои бюджеты и направить чужие деньги на поддержку Украины. Юридически это не просто неверно, но и незаконно», — считает экс-депутат Бундестага Армин-Пауль Хампель.

Россия, в свою очередь, уже предупреждала ЕС об ответных мерах — непредсказуемых и болезненных для Брюсселя. Заблокированные финансовые активы и ценные бумаги западных инвесторов могут, в конечном счете, оказаться тоже конфискованы в пользу Москвы.