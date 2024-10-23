В Летнем саду Петербурга начали подготовку к зиме

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Скульптуры заботливо укрывают холстами и прячут в короба.

Фото, видео: ТАСС/ANATOLY MALTSEV; 5-tv.ru

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Один из заметных признаков приближения зимы в Петербурге. Скульптуры в Летнем саду сегодня начали готовить к морозам и снегопадам. Перед тем как упаковать, каждую из них обрабатывают от вредителей и грибков. Этот метод применяют уже примерно 200 лет.

В советское время предлагали использовать стеклянные конструкции, чтобы изваяниями можно было любоваться в любое время года. Но от идеи быстро отказались. Выяснилось, что мрамору недостаточно воздуха, отчего он начинает чернеть.

Добавлю, что не все скульптуры в Саду — подлинные, большинство — искусные копии. К оригиналам у реставраторов особо трепетное отношение.

«Это скульптура, которую заказывал сам Петр в ознаменование победы в Северной войне… Это такой шедевр мировой. Зима у нас переменчивая и внутри этого, так сказать, футляра образовывается конденсат. Эта холщовая ткань впитывает в себя влагу и не дает попасть на скульптуру», — говорит Алексей Баруздин, заведующий отделом реставрации каменной и гипсовой скульптуры Государственного Русского музея.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти и Карелии появился новый туристический маршрут «Энергия Ладоги».

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