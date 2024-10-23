Безработица и банкротство предприятий: Чемезов о росте ключевой ставки в России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Чемезов заявил о перспективе приостановки экспорта из-за роста ключевой ставки

Безработица и банкротство предприятий: Чемезов о росте ключевой ставки в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Глава «Ростеха» напомнил, что промышленные компании также берут займы на производство своей продукции.

Непрекращающийся рост ключевой ставки может стать серьезным тормозом для промышленности. С таким заявлением глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов выступил на заседании Совета Федерации.

По словам Чемезова, корпорация берет займы на производство, однако в нынешней ситуации «Ростеху» будет хватать получаемых средств только на оплату процентов. Таким образом, корпорация будет вынуждена прекратить производство и поставку за рубеж самолетов, ПВО, кораблей и прочей высокотехнологичной российской продукции.

Чемезов отметил, что рост ключевой ставки неизбежно приведет и к банкротству многих предприятий.

«Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции», — подчеркнул глава «Ростеха».

Чемезов пояснил, что стагфляция — это одновременное падение и производства, и потребления, сопровождающееся высокими темпами инфляции. Он также подчеркнул, что подобная экономическая политика может привести к росту уровня безработицы и цен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минфина России Антон Силуанов опроверг информацию о росте инфляции в стране.

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