Экономист указал на успешный контроль за ценами на сливочное масло

Причиной такого «необоснованного» ценообразования могли стать недобросовестные продавцы, намеренно завышающие стоимость продукции.

В России есть много крупных производителей молочной продукции, а цены на сливочное масло контролируются. Однако о том, почему ценник на этот продукт растет и как это остановить, в беседе с 5-tv.ru рассказал экономист Максим Чирков.

«На сегодняшний день мы видим рост цен на сливочное масло. Рост достаточно значимый. В сентябре оно подорожало на 5,1%, а с начала года на 21,5%. Этот рост цен сильно превышает инфляцию», — отметил собеседник.

Эксперт напомнил, что инфляция в России на сегодняшний день составляет в среднем 9%. То есть рост цен на масло более чем в два раза превышает инфляцию.

«Учитывая стабильность производства, такое повышение является достаточно странным. Думаю, что в данном случае производители сливочного масла пользуются ростом мировых цен на продовольствие», — подчеркнул Чирков.

По его словам, чтобы опустить цены, на российский рынок нужно пустить как можно больше производителей. Эксперт убежден, в России есть ресурсы для стимуляции импорта этого продукта. Однако увеличивать его надо до такого уровня, чтобы на рынке возникала конкурентоспособность, но оставался стимул для российских производителей. В противном случае импорт может начать замещать внутреннее производство.

«С одной стороны, нужно поддерживать производителей, с другой — регулировать случаи необоснованного завышения цен», — считает экономист.

Чирков напомнил, что с этим в последние годы отлично справляется Федеральная антимонопольная служба (ФАС). При выявлении нарушений, госорган может взыскать с компании штраф от оборота, либо назначить такую сумму штрафа, которая превысит выручку.

«Важно, чтобы производители понимали, что на необоснованном повышении цен им заработать не удастся. Они могут поднять цены, но потом расследованием займется ФАС, может быть другие правоохранительные органы, и все, что они заработали, а может быть даже и больше, придется вернуть», — заключил Чирков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувший год в России вырос спрос на сливочное масло.