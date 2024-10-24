«У каждого своя история»: в Петербурге проходит фестиваль «Послание к человеку»

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В Петербурге проходит фестиваль «Послание к человеку»

Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru

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На смотр документального кино отобраны 78 работ из 30 стран.

Настоящее и будущее документального кино в эти дни обсуждают в Санкт-Петербурге на крупнейшем кинофестивале «Послание к человеку». Он проходит уже в 34-й раз. И если раньше принять участие в нем могли опытные мастера, то сейчас выставить на конкурс свою документальную работу может практически любой человек, главное — найти свой творческий стиль.

«У каждого есть история, если еще правильно уметь ее подать, найти как-бы ключ к человеку. Знать профессионально, как док делается. Какие-то маленькие хитрости, нюансы. То, конечно, любой человек — это история жизни. Только подходить к этому профессионально: сценарий, разработка, команда, зацепите своих друзей, увлеките этим, они вам помогут, и wellcome (добро пожаловать — Прим. ред.) — фестивали вас ждут», — прокомментировал директор по развитию НМГ ДОК Алексей Федорко.

В этом году в три конкурсные программы фестиваля «Послание к человеку» вошло почти 80 картин из 30 стран.

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