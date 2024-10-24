Проникли нелегально: в Русском музее появились портреты Байдена и Зеленского
Акционист Яковлев вывесил в Русском музее портреты Зеленского и Байдена
Фото, видео: 5-tv.ru
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Плакаты самовольно вывесил акционист Роман Яковлев.
Пока украинцы охотятся за призраками, коллекцию знаменитого Русского музея в Петербурге разбавили портретами президента* Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена.
Это, наверное, их единственный шанс побывать в нашей стране. Причем автор произведений, акционист Роман Яковлев, невольно учел все условия. В музей Зеленский и Байден проникли нелегально и висели там под угрозой пистолетов Стечкина, приставленных к виску.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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