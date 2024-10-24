«Две недели без сна»: Татьяна Брухунова заявила о болезни четырехлетнего сына

Молодая жена Петросяна в отчаянии.

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на тяжелый период в жизни. Оказалось, ее четырехлетний сын Ваган серьезно заболел. Из-за этого Брухунова практически перестала спать, пишет издание 7Дней.ru.

Чем именно заболел, Брухунова не рассказала, но заявила, что ей очень тяжело справляться с двумя детьми, один из которых, не выздоравливая, болеет. При этом, если днем ей на помощь приходят няни, то ночью приходится все делать самой.

«Спать хочу страшно! Две недели без сна, дети по очереди болеют. Сегодня Ваган пошел на второй круг. Сама тоже болею, сил нет совсем. Спасите-помогите!» — посетовала Брухунова.

В связи с этим жена Петросяна перестала быть столь активной. Однако от светских выходов все же не отказалась. Несмотря на болезнь сына, на днях она сходила на премьеру одного из мюзиклов, а после оставила негативный отзыв о представлении.

К слову, Брухунова и Петросян закрутили роман, когда юморист еще был женат. В этом жена знаменитости призналась лишь недавно. Она рассказала, что случилось это за шесть лет до развода любимого.

От Петросяна Татьяна родила сына Вагана и девочку Матильду, появление которой на свет удивило всех — никто не видел Брухунову беременной. Пользователи сомневались, что малыша выносила она сама — подозревали в тайном контракте с суррогатной мамой. Однако звездные родители категорически отвергли это предположение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро вылечить насморк и боль в горле.