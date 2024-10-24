«Работа нарушена»: на какие болезни указывает утренняя горечь во рту

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

Гастроэнтеролог Белоусов: горечь во рту утром может говорить о патологии печени

«Работа нарушена»: на какие болезни указывает утренняя горечь во рту

Фото: Depositphotos/VGeorgiev

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Проблемы с гигиеной — только одна из возможных причин.

Одной из причин горечи во рту по утрам является рефлюкс желчи. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

«Если работа желчевыводящих путей нарушена, желчь может забрасываться в желудок, а из него в пищевод, вызывая ощущение горечи», — объяснил врач.

Среди других возможных причин — проблемы с печенью и желчным пузырем. Не стоит исключать и заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастрит и язву, а также сахарный диабет и прочие эндокринные расстройства.

При этом Белоусов подчеркнул, что горечь во рту может свидетельствовать не о каком-то недуге. Зачастую первопричина кроется в элементарной нехватке гигиены или реакции организма на прием некоторых лекарств, в том числе антибиотиков. Кроме того, горечь во рту может появиться после употребления кедровых орешков.

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