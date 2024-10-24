В Москве мигрант до смерти избил историка-икусствоведа Раису Кирсанову

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 51 0

Мужчина не может объяснить, зачем накинулся с кулаками на 78-летнюю женщину.

В Москве мигрант до смерти избил историка-икусствоведа Раису Кирсанову

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Москве мигрант ворвался в квартиру к доктору искусствоведения и крупнейшему эксперту по истории русского национального костюма, 78-летней Раисе Кирсановой и до смерти избил ее. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на источник.

По информации СМИ, приезжему из Киргизии мужчине отказали в трудоустройстве. Он купил спиртного, напился, а затем отправился гулять по подъездам домов на Открытом шоссе и дергать ручки квартир.

К несчастью, квартира Кирсановой оказалась открытой. Мигрант ворвался к пожилой женщине и начал избивать ее. Услышав звуки драки, соседи вызвали правоохранителей.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала 39-летнего мигранта, Кирсанову экстренно госпитализировали. Медики боролись за жизнь 78-летней пострадавшей, однако спасти ее не удалось. Она скончалась, не приходя в сознание.

Против нападавшего возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Сам мигрант заявил, что ничего не помнит и не может объяснить, зачем накинулся с кулаками на беззащитную пенсионерку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае мужчина ранил полицейского, отобрал у него оружие и скрылся.

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