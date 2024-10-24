Простые правила: как вылечить сухой и влажный кашель

С наступлением холодов следует следить за своим здоровьем еще тщательнее.

При возникновении кашля следует пить много жидкости, это поможет вывести мокроту из организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-эксперт Ольга Уланкина.

Следует различать сухой и влажный кашель. Сухой возникает в самом начале заболевания. Он обычно трескучий и раздирающий. Влажный появляется на позднем этапе болезни и сопровождается мокротой. Он колючий и булькающий. В отличие от сухого беспокоит обычно по утрам.

«При сухом или влажном кашле следует обратиться к врачу-терапевту, а ребенка показать педиатру», — советует специалист.

Для того чтобы облегчить симптомы сухого кашля, следует увлажнять слизистые, например, леденцами. Также побыстрее выздороветь поможет отказ от алкоголя и курения.

При влажном кашле необходимо вывести мокроту из организма. В аптеках продаются специальные отхаркивающие препараты. Однако специалист не советует принимать их на ночь.

Из народных средств в борьбе с кашлем поможет имбирь. Его можно нарезать маленькими кусочками и добавить в чай. Также рекомендуется регулярно проводить влажную уборку в доме.

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