Не перегибаем: что влияет на состояние наших суставов

Человек сам может заботиться о здоровье костей.

Чрезмерное увлечение фитнесом может способствовать развитию болезней суставов. Об этом рассказал изданию KP.RU директор НИИ морфологии человека им. академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского кандидат медицинских наук Роман Деев.

Эксперт поделился информацией о том, что с возрастом вероятность получить больные суставы в перечень заболеваний возрастает. Но статистика далека от 100%. На это влияют разные факторы, в том числе и образ жизни, который ведет человек.

«Очень многое зависит от факторов риска. Точнее — от так называемых модифицируемых факторов, то есть тех, на которые человек сам может повлиять. Так что о четко определенном и одинаковом для всех „сроке службы“ суставов я бы не говорил», — поясняет кандидат медицинских наук.

На состоянии нашего скелета сказывается и избыточный вес, уверят Деев. Лишние килограммы давят не только на места соединение костей, но и на ткани вокруг них. Большая физическая нагрузка тоже не способствует здоровым суставам. Ни только травмы, но системное чрезмерное физическое напряжение негативно воздействует. Поэтому в зону риска попадают, например, строители, грузчики и спортсмены.

Большая любовь к фитнесу, тоже может сыграть злую шутку, предупреждает специалист. Главное тут знать меру. Для этого нужно найти грамотного тренера, который не будет перегружать, а правильно распределит нагрузку.

«Главный признак — боль. После занятий спортом допускается умеренная мышечная боль — опять же, не зашкаливающая, скорее, ощущение приятной усталости. Но боль в суставах — коленях, локтях, плечах, тазобедренных — ни в коем случае!» — разъясняет Деев.

Но и для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, у эксперта плохие новости. «Заржаветь» суставы или по-научному, прийти в состояние «контрактура» могут только при длительном обездвиживании. Но малое количество движений, например, того, кто проводит за компьютером большую часть времени, тоже ведет к проблемам с суставами. В первую очередь, ослабевают мышцы, что увеличивает нагрузку на места соединения костей. Во вторую, ухудшается кровообращение, а значит снижается питание суставов полезными веществами, и плохо выводятся продукты обмена веществ. Все это прямой путь к воспалению и повреждению суставов.

«Так что физнагрузки очень важны. Но не менее важно, чтобы они не выходили за рамки посильных и безопасных для конкретного человека», — заверяет специалист.

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