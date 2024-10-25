Не перегибаем: что влияет на состояние наших суставов

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Кандидат медицинских наук Деев: на здоровье суставов влияет уровень физнагрузки

Не перегибаем: что влияет на состояние наших суставов

Фото: Marijan Murat/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Человек сам может заботиться о здоровье костей.

Чрезмерное увлечение фитнесом может способствовать развитию болезней суставов. Об этом рассказал изданию KP.RU директор НИИ морфологии человека им. академика А. П. Авцына Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского кандидат медицинских наук Роман Деев.

Эксперт поделился информацией о том, что с возрастом вероятность получить больные суставы в перечень заболеваний возрастает. Но статистика далека от 100%. На это влияют разные факторы, в том числе и образ жизни, который ведет человек.

«Очень многое зависит от факторов риска. Точнее — от так называемых модифицируемых факторов, то есть тех, на которые человек сам может повлиять. Так что о четко определенном и одинаковом для всех „сроке службы“ суставов я бы не говорил», — поясняет кандидат медицинских наук.

На состоянии нашего скелета сказывается и избыточный вес, уверят Деев. Лишние килограммы давят не только на места соединение костей, но и на ткани вокруг них. Большая физическая нагрузка тоже не способствует здоровым суставам. Ни только травмы, но системное чрезмерное физическое напряжение негативно воздействует. Поэтому в зону риска попадают, например, строители, грузчики и спортсмены.

Большая любовь к фитнесу, тоже может сыграть злую шутку, предупреждает специалист. Главное тут знать меру. Для этого нужно найти грамотного тренера, который не будет перегружать, а правильно распределит нагрузку.

«Главный признак — боль. После занятий спортом допускается умеренная мышечная боль — опять же, не зашкаливающая, скорее, ощущение приятной усталости. Но боль в суставах — коленях, локтях, плечах, тазобедренных — ни в коем случае!» — разъясняет Деев.

Но и для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, у эксперта плохие новости. «Заржаветь» суставы или по-научному, прийти в состояние «контрактура» могут только при длительном обездвиживании. Но малое количество движений, например, того, кто проводит за компьютером большую часть времени, тоже ведет к проблемам с суставами. В первую очередь, ослабевают мышцы, что увеличивает нагрузку на места соединения костей. Во вторую, ухудшается кровообращение, а значит снижается питание суставов полезными веществами, и плохо выводятся продукты обмена веществ. Все это прямой путь к воспалению и повреждению суставов.

«Так что физнагрузки очень важны. Но не менее важно, чтобы они не выходили за рамки посильных и безопасных для конкретного человека», — заверяет специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему эффективность антибиотиков снижается.

+7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.74
0.10 104.51
0.13
Глоток свежего воздуха: китайский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 но...

Последние новости

5:15
«Будет еще страшнее и больнее»: у Анны Седоковой случился приступ аллергии
5:00
Глоток свежего воздуха: китайский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября
4:48
«Я ждал ее всю жизнь»: актер Денис Матросов впервые вышел в свет с третьей женой
4:32
Не перегибаем: что влияет на состояние наших суставов
4:25
Не все равны: Украина и Израиль имеют разный статус для США
4:16
«Он — фашист»: Харрис уличила Трампа в восхвалении Гитлера

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
Вечеринка с продолжением: появились подробности потасовки рэпера Гуфа в Подмосковье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака