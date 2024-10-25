«Я ждал ее всю жизнь»: актер Денис Матросов впервые вышел в свет с третьей женой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Актер Денис Матросов впервые вышел в свет с третьей женой

«Я ждал ее всю жизнь»: актер Денис Матросов впервые вышел в свет с третьей женой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Их сердца соединил вместе театр.

Актер Денис Матросов впервые вышел в свет со своей третьей женой. Об этом сообщает издание KP.RU.

Возлюбленных впервые увидели вместе на официальном мероприятии. Пара пришла на юбилей телегида «Антенна Телесеть». Супруга актера — Оксана Рудич-Каструбина занимается бизнесом, в том числе и театральным. Там они познакомились.

Предложение было сделано во время гастролей, а свадьба сыграна тайна.

«Ой, это прекрасная романтическая история. Я ждал ее всю жизнь. А теперь у нас еще и творческий тандем», — поделился Матросов.

В свою очередь, женщина призналась, чем именно покорил ее сердце 51-летний актер.

«Денис невероятно искренний и он самый лучший. Я отдала ему свое сердце», — рассказывает жена Матросова.

У актера есть двое детей от прошлых союзов. От актрисы Марии Куликовой растет старший сын Иван, которому 13 лет. От Ольги Головиной есть 8-летний Федор. Оба мальчика уже знакомы с третьей супругой отца. По словам Матросова, Оксана прекрасно ладит с детьми. Вместе с наследниками они ездили в медовый месяц.

В настоящий момент, молодая семья проживает в загородном подмосковном доме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич впервые показала нового возлюбленного.

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