«Я ждал ее всю жизнь»: актер Денис Матросов впервые вышел в свет с третьей женой
Актер Денис Матросов впервые вышел в свет с третьей женой
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Их сердца соединил вместе театр.
Актер Денис Матросов впервые вышел в свет со своей третьей женой. Об этом сообщает издание KP.RU.
Возлюбленных впервые увидели вместе на официальном мероприятии. Пара пришла на юбилей телегида «Антенна Телесеть». Супруга актера — Оксана Рудич-Каструбина занимается бизнесом, в том числе и театральным. Там они познакомились.
Предложение было сделано во время гастролей, а свадьба сыграна тайна.
«Ой, это прекрасная романтическая история. Я ждал ее всю жизнь. А теперь у нас еще и творческий тандем», — поделился Матросов.
В свою очередь, женщина призналась, чем именно покорил ее сердце 51-летний актер.
«Денис невероятно искренний и он самый лучший. Я отдала ему свое сердце», — рассказывает жена Матросова.
У актера есть двое детей от прошлых союзов. От актрисы Марии Куликовой растет старший сын Иван, которому 13 лет. От Ольги Головиной есть 8-летний Федор. Оба мальчика уже знакомы с третьей супругой отца. По словам Матросова, Оксана прекрасно ладит с детьми. Вместе с наследниками они ездили в медовый месяц.
В настоящий момент, молодая семья проживает в загородном подмосковном доме.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич впервые показала нового возлюбленного.
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