Не хотел платить за поездку? Кто убил женщину-таксиста в Коркино

У погибшей остались двое несовершеннолетних детей. Жестокая расправа вызвала волнения среди жителей города.

Вечером 23 октября в городе Коркино Челябинской области было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Оно находилось в автомобиле, припаркованном возле дома № 1 по улице Ватутина. Выяснилось, что погибшая работала таксистом. Последний заказ стал для нее роковым. За что убили женщину и как на это отреагировали жители города — читайте в материале 5-tv.ru.

Что известно о личности убитой

Правоохранители быстро установили личность убитой в Коркино женщины — ей оказалась 40-летняя местная жительница по имени Елена. По образованию она менеджер, однако в такси пошла работать, чтобы поставить на ноги двоих детей, которым 11 и 15 лет. Елена была замужем два раза, бывшие мужья исправно платили алименты на ребят, но даже этих денег не хватало.

Елена — старшая сестра ученицы уральского драматурга Николая Коляды, Анны Батуриной. Сестра очень трогательно высказалась о смерти родственницы в социальных сетях.

«Она была неисправимой идеалисткой, верила, что когда-нибудь мы соберемся за бокальчиком чая на даче, несмотря на расстояния, рассинхрон, на все наши разногласия и бесконечную суету, как будто ничего этого не было, как в детстве, когда от смеха до слез одно мгновение», — написала Батурина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), назначены судебные экспертизы.

Бывший муж отговаривал Елену работать в такси

Подобным трудом во всех городах нашей страны люди зарабатывают вполне неплохие деньги, однако в Коркино работа в такси была весьма опасным занятием. По крайней мере, такое мнение выразил экс-супруг убитой.

«Женщины-таксистки ночами там крайне редко работают. Я Лене тоже запрещал, она уволилась ради меня. Но мы развелись в прошлом году, и она снова вернулась в такси», — сообщил бывший супруг убитой в беседе с RT.

По словам мужчины, когда-то он сам был таксистом, однако уволился из-за большого количества неадекватных пассажиров.

Бывший супруг сообщил, что помимо детей, у женщины также были долговые обязательства, которые необходимо было закрывать.

«Честно говоря, я не хотел разводиться, это случилось по ее инициативе. Когда работал вахтовым методом, все было в семье гладко, а как стали больше времени вместе проводить — начали вылезать конфликты. Чтобы максимально ее разгрузить, я оставил ей квартиру, за которую сам плачу ипотеку. О беде узнал от ее родственницы, оставил все дела и помчался туда», — рассказал мужчина.

Кого задержали по подозрению в убийстве Елены

Следствие установило, что женщина занималась частным извозом. Предположительно, когда она подвозила молодого человека на такси, между ними произошла ссора. Вероятно, парень не захотел оплачивать проезд. В ходе конфликта подозреваемый нанес ей не менее четырех ударов ножом.

Аналогичные предположения о мотивах преступления делал и бывший супруг Елены. Он сообщил, что ее личные вещи были найдены при ней.

Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении преступления — им оказался 17-летний местный житель. По информации СМИ, он — глухонемой. Сообщалось, что молодой человек оставался в гостях у знакомого, после чего хозяин вызвал парню такси. Днем 25 октября в СУ СК РФ по региону сообщили, что суд арестовал подозреваемого на два месяца.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года», — сообщили в ведомстве.

Сход местных жителей

После убийства женщины начались волнения среди местных жителей. По их мнению, преступников было двое, а полиция якобы их вовремя не задержала. Люди вышли на улицу, начались беспорядки. По словам очевидцев, была слышна стрельба, а несколько машин были перевернуты и сожжены.

К счастью, ситуация в городе быстро стабилизировалась, жители вернулись в свои дома. Сейчас улицы патрулируются полицией.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что на улицы тогда вышли около 150 человек. Правоохранители провели мероприятия по пресечению противоправной деятельности, были задержаны наиболее активные участники волнений.

Также известно, что был заблокирован Telegram-канал, который распространял призывы к беспорядкам в Коркино.

О произошедшей в городе ситуации доложили и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он заявил, что во всем разбираются соответствующие органы, а семье убитой женщины будет оказана вся необходимая помощь.

Уголовное дело об убийстве женщины находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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