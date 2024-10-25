В Петербурге неизвестный напал с ножом на покупателей в магазине

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 132 0

По предварительным данным, пострадали шесть человек.

В Петербурге неизвестный напал с ножом на покупателей в магазине

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге неизвестный набросился с ножом на посетителей гипермаркета «Окей». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Нападение произошло в Московском районе города около 12 часов дня. Сообщается, что напал вооруженный злоумышленник внезапно, причины его поведения пока не установлены.

По предварительной информации собеседника, пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии — его неизвестный ударил ножом два раза.

На месте происшествия работает полиция, гипермаркет закрыт, пострадавшим оказывается помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ульяновске пенсионер застрелил двоих соседей из-за громкой музыки. Он недавно перенес и не мог уснуть из-за шума сверху.

Пожилой мужчина взял с собой «на разговор» карабин «Сайга», постучал к соседям, а когда ему открыли дверь — расстрелял мужа и жену. Пощадил пенсионер только их десятилетнего сына.

Когда к месту происшествия прибыли полицейские, агрессивный мужчина открыл огонь и по ним, после чего был убит ответными выстрелами.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.74
0.10 104.51
0.13
Глоток свежего воздуха: китайский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 но...

Последние новости

13:05
Суд отправил под домашний арест замминистра энергетики Мочальникова
12:48
«Думал, что все!» — Константина Легостаева экстренно госпитализировали
12:42
В Петербурге неизвестный напал с ножом на покупателей в магазине
12:40
Тайны кошачьей души: понимают ли животные человеческую речь
12:36
«Испытание веры и силы»: Селин Дион впервые появилась на сцене после Олимпиады
12:17
«Важно осознавать»: почему Германия не хочет видеть Украину в НАТО

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
Призрак дома Ходжсонов: реальная история семьи, столкнувшейся с невидимым злом
В НАТО места нет: какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2