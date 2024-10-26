Рэпер Lil Durk арестован в США

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Артиста обвиняют в организации заказного убийства.

Рэпер Lil Durk арестован в США

Фото: www.globallookpress.com/MIGUEL CORTES

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Американский рэпер Lil Durk (настоящее имя Дерк Бэнкс) был арестован по обвинению в организации заказного убийства. Об этом сообщает портал NBC.

Артиста арестовали после задержания пятерых участников лейбла Only the Family (который основал и возглавлял Lil Durk). Их подозревают в убийстве рэпера King Von в ноябре 2020 года в отместку за то, что тот застрелил их друга.

К слову, King Von тоже входил в объединение Only the Family и участвовал в совместных записях с Lil Durk, но, по всей видимости, дружбой их общение назвать было нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ТрикоПюшон повторил судьбу своего друга Картрайта — обоих убили жены. По информации СМИ, трагедия произошла 16 октября. Исполнитель не так давно освободился из колонии, в этот роковой вечер он выпивал спиртное с супругой. Между супругами завязалась ссора, в результате которой женщина схватилась за нож и перерезала благоверному горло. Его же друга Энди Картрайта ждала еще более жуткая судьба — супруга расчленила его. Трагедия произошла в 2020 году.

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Рэпер Lil Durk арестован в США

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