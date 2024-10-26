Убившие родителей братья Менендес могут выйти на свободу благодаря Ким Кардашьян

Они провели в тюрьме 35 лет.

Главный прокурор Лос-Анджелеса поддержал условно-досрочное освобождение братьев Менендес, Эрика и Джозефа (более известен по второму имени Лайл), отбывающих пожизненный срок за убийство своих родителей Китти и Хосе в 1989 году. Они провели в тюрьме 35 лет и все это время подавали апелляции с просьбами о пересмотре дела, но неизменно получали отказ. Ход делу дал сериал Netflix и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Теперь у 53-летнего Эрика и 56-летнего Лайла появился шанс.

Братья выросли в богатой семье, поэтому когда они застрелили маму и папу из дробовиков и получили наследство в 14 миллионов, тут же стали подозреваемыми. Парни вовсю тратили деньги и совсем не скучали по родителям. В 1990-м они были приговорены к пожизненному заключению. И отправились в тюрьму, несмотря на попытки адвокатов доказать, что они с раннего детства подвергались сексуализированному, физическому и эмоциональному насилию со стороны Хосе и Китти.

Этой осенью на Netflix вышел второй сезон сериала «Монстры: история Лайла и Эрика Менендез», а потом документальный проект «Братья Менендес», в котором уже сами убийцы, а не актеры, рассказали свою историю. В то же время Ким Кардашьян первой написала эссе на NBC News и призвала освободить их. Это произошло в день слушания по скандальному делу.

«Эта история гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оба брата заявили, что подвергались сексуализированному, физическому и эмоциональному насилию со стороны своих родителей в течение многих лет. По словам Лайла, насилие началось, когда ему было всего шесть лет, а Эрик сказал, что отец насиловал его на протяжении более десяти лет», — заявила Ким.

По мнению звезды, в 1990-е братья не могли рассчитывать на справедливость, так как жертвам насильников тогда верили редко, их не поддерживали. Их показывали по телевидению, смеялись над ними — недальновидными наследничками богачей. Мало кто верил, что причиной преступления могла быть вовсе не жадность. Кардашьян уверена, что Менендес «добрые, умные и честные люди», которые за время, которое провели в заключении, получили несколько высших образований, поработали сиделками в хосписе и, вообще, стремились помогать другим.

Прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон обратился к судье с предложением пересмотреть приговор: убийству нет оправдания, считает он, но братья уже «выплатили свой долг обществу». И если суд и комиссия по условно-досрочному освобождению согласятся, Эрик и Лайл выйдут на свободу.

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