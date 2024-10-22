Результаты экспертиз: дело об убийстве сына и бывшей тещи Намина движется к своему завершению

Пасынок музыканта зарезал родственников во время ссоры.

Следователи ожидают окончания экспертиз по делу об убийстве сына и бывшей тещи артиста Стаса Намина до конца 2024 года. Об этом музыкант рассказал MK.RU. Речь идет о результатах судебно-медицинской, молекулярно-генетической и комплексной психолого-психиатрической экспертиз.

Год назад в жизни музыканта произошло страшное событие, которое оставит рубец на его сердце до конца дней существования. Пасынок Намина жестоко убил тещу артиста Прасковью Ткаченко, а потом расправился и с его сыном Артемом Микояном.

Кровавая резня развернулась в стенах загородного дома музыканта. По имеющимся данным, приемный сын Намина был в состоянии алкогольного опьянения и не смог сдержать свои эмоции во время ссоры о будущем разделе имущества между родственниками.

Убийца признал свою вину. Истринский городской суд назначил ему содержание под арестом до полного выяснения деталей случившегося и вынесения окончательно вердикта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Чили прошел традиционный парад зомби.