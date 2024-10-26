Уголовное дело о халатности сотрудников колонии возбуждено после побега заключенных под Липецком

Предполагается, что работники ИК № 2 исполняли свои обязанности ненадлежащим образом.

В Липецке после побега заключенных из исправительной колонии (ИК) № 2 было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Об этом сообщили в региональном главке СК.

По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии, сделали подкоп и вечером 25 октября совершили побег. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения и задержание.

Следствие полагает, что заключенные смогли сбежать из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии обязанностей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. Проводится комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

На поиски сбежавших заключенных брошены все оперативные службы региона. Во ФСИН сообщили о формировании оперативного штаба по розыску и задержанию преступников.

В распоряжении 5-tv.ru также оказались кадры с места происшестия. Обстановка возле ИК спокойная.

Известно, что последняя внеплановая проверка липецкой ИК была проведена более семи лет назад — в апреле 2017 года. Тогда Роструд выявил нарушение требований охраны труда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что столичный суд продлил арест экс-замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко.