Жители Одессы выгнали военкомов с рынка и устроили бунт против ТЦК
Местных мужчин пытались насильно мобилизовать.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov; из открытых источников; 5-tv.ru
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Жители Одессы подняли бунт после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) устроили рейд на рынке. Кадры оказались в социальных сетях.
Работники ТЦК задержали мужчин, тем самым вызвав шквал недовольства у продавцов и простых прохожих. Люди вышли с требованием отпустить граждан.
На кадрах видно, что большая толпа движется по рынку и к улицам. Представителей военкомата выгнали с рынка, а потом украинцы подошли к зданию ТЦК и потребовали отпустить задержанных.
Несколько человек пытались сломать ворота. Среди неразборчивых восклицаний можно было услышать: «Выпускайте ребят!» или «Что вы творите?!».
К слову, в Киеве недавно сотни человек устроили массовые протесты. Митинг организовали родственники украинских военных, пропавших без вести на красноармейском направлении. По их словам, боевиков бросили на передовую практически без подготовки. А сами украинские власти вопросы о пропаже целой бригады игнорируют.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Одессе жители перекрыли улицу из-за многодневного отсутствия электричества.
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