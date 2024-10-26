Жители Одессы выгнали военкомов с рынка и устроили бунт против ТЦК

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 61 0

Местных мужчин пытались насильно мобилизовать.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov; из открытых источников; 5-tv.ru

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Жители Одессы подняли бунт после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) устроили рейд на рынке. Кадры оказались в социальных сетях.

Работники ТЦК задержали мужчин, тем самым вызвав шквал недовольства у продавцов и простых прохожих. Люди вышли с требованием отпустить граждан.

На кадрах видно, что большая толпа движется по рынку и к улицам. Представителей военкомата выгнали с рынка, а потом украинцы подошли к зданию ТЦК и потребовали отпустить задержанных.

Несколько человек пытались сломать ворота. Среди неразборчивых восклицаний можно было услышать: «Выпускайте ребят!» или «Что вы творите?!».

К слову, в Киеве недавно сотни человек устроили массовые протесты. Митинг организовали родственники украинских военных, пропавших без вести на красноармейском направлении. По их словам, боевиков бросили на передовую практически без подготовки. А сами украинские власти вопросы о пропаже целой бригады игнорируют.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Одессе жители перекрыли улицу из-за многодневного отсутствия электричества.

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