Три журналиста погибли при ударе Израиля по зданию на юге Ливана

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Телеканал Al Mayadeen уточнил, что одной из жертв стал его оператор.

Три журналиста погибли при ударе Израиля по зданию на юге Ливана

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

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В результате атаки Израиля по городу Хасбайя на юге Ливана погибли по меньшей мере три журналиста. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Погибли три человека — два оператора и техник», — говорится в сообщении.

Удар был около четырех утра по месту, где размещались журналисты. По данным Al Mayadeen, один из погибших — оператор телекомпании Гассан Наджар.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль нанес удар по офису арабского телеканала в Ливане.

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