Иностранцам и людям без гражданства на Украине позволят занимать высшие должности ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своих соцсетях.

Ранее парламент Украины принял законопроект, который позволяет иностранцам получать офицерские должности. Позже стало известно, что инициатива получила подпись и президента* Зеленского.

«Кстати, вчера ручки у офиса Зеленского хватило на подписание еще двух законов: № 11310 об основных принципах государственной климатической политики. Это требование ЕС в рамках Ukraine Facility Plan. И № 12023, который позволяет иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт и нести военную службу на должностях офицерского состава», — написал Железняк.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Одессы выгнали военкомов с рынка и устроили бунт против ТЦК. Люди вышли с требованием отпустить граждан. Местных мужчин пытались насильно мобилизовать.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти