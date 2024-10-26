Иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 42 0

Такой законопроект принял парламент Украины, позже он был подписан Зеленским.

Иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ

Фото: 5-tv.ru

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Иностранцам и людям без гражданства на Украине позволят занимать высшие должности ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своих соцсетях.

Ранее парламент Украины принял законопроект, который позволяет иностранцам получать офицерские должности. Позже стало известно, что инициатива получила подпись и президента* Зеленского.

«Кстати, вчера ручки у офиса Зеленского хватило на подписание еще двух законов: № 11310 об основных принципах государственной климатической политики. Это требование ЕС в рамках Ukraine Facility Plan. И № 12023, который позволяет иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт и нести военную службу на должностях офицерского состава», — написал Железняк.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Одессы выгнали военкомов с рынка и устроили бунт против ТЦК. Люди вышли с требованием отпустить граждан. Местных мужчин пытались насильно мобилизовать. 

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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