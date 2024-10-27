Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Кировской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Пилот и медицинский персонал, находившиеся на борту, погибли.

Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Кировской области

Фото: Telegram/МЧС России/mchs_official

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Уголовное дело было возбуждено по факту крушения вертолета в Кировской области. Об этом заявили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Предварительно установлено, что вечером 26 октября 2024 года у деревни Белеенки Даровского района Кировской области произошло крушение вертолета, совершавшего санитарный рейс. Пилот и медицинский персонал, находившиеся на борту, погибли», — добавляет ведомство в тексте сообщения.

О крушении вертолета Ми-2 санитарной авиации в Даровском районе Кировской области стало известно накануне, 26 октября 2024 года. На борту во время жесткой посадки находились: Валентин К. — пилот, Александр Г. — врач, Татьяна Г. — фельдшер, Сергей Ш. — фельдшер. Все были признаны погибшими.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Камчатке продолжается поиск пропавшего вертолета с туристами. На опубликованных кадрах изображен район, в котором пропал Ми-8. Очевидцы сняли момент пролета вертолета по ущелью. На снятом спустя полтора часа с того же самого места видео можно видеть, что погода резко испортилась, горы полностью заволокло туманом.

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