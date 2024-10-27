«Взяла мою фамилию»: Владислав Радимов о счастливом браке после развода с Булановой

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Футболист Владислав Радимов сравнил жену с экс-супругой Татьяной Булановой

«Взяла мою фамилию»: Владислав Радимов о счастливом браке после развода с Булановой

Фото: Константинов Максим/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Футболист впервые за долгие годы спешит возвращаться домой.

Третья супруга футболиста Владислава Радимова Анастасия стала первой женщиной, взявшей его фамилию после регистрации брака. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».

«Это первая женщина, которая взяла мою фамилию. Ни одна прежде так не поступала. И я не просил, она сама решила. Тоже штрих. Ну, а главное, есть чувства. Ощущение, что все самые нужные люди рядом. Настоящее счастье!» — рассказал Владислав Радимов.

Спортсмен поделился, что считает этот брак самым удачным. По его заверению, их отношения с Анастасией можно смело назвать идеальными. Радимов впервые в жизни спешит домой и готов пожертвовать многим, чтобы провести время с любимой.

Владислав также рассказал о том, что в момент зарождения чувств между ними, Анастасия проявляла себя активнее, чем он. Можно сказать, что предприниматель завоевала сердце Радимова. В то время он тяжело переживал развод с певицей Татьяной Булановой и был в шаге от алкоголизма. Именно Анастасия спасла его от пагубной привычки, заставив забыть артистку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Бекхэм против новой девушки сына.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
Преступный сговор? Как заключенные смогли вырыть 65-метровый туннель в липецкой ИК-2 и сбежать
15:00
«Взяла мою фамилию»: Владислав Радимов о счастливом браке после развода с Булановой
14:36
В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области
13:56
«Духовная связь»: сын Караченцова раскрыл, что актер любил больше всего
13:38
В Тель-Авиве 35 человек пострадали при наезде грузовика на остановку
13:20
Глава издания Readovka госпитализирован после серьезного ДТП под Смоленском

Сейчас читают

Появились кадры с места возможного подкопа в колонии в Липецкой области
«Показывал мне сердечки»: жених-испанец поддерживал Ани Лорак во время концерта
Российские флаги над Селидово и Горняком: ВС РФ наступают на покровском направлении
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака