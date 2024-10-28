Деньги связаны с энергией земли и Луны.

Осень — это отличное время года, когда можно привлечь к себе финансовое благополучие. Как это сделать и на что обратить внимание 5-tv.ru рассказал Андрей Харрис, эксперт в оккультных науках, экстрасенс. По его словам, деньги — это энергия, которую можно притянуть в свою жизнь.

Приметы, которые не стоит игнорировать

Чем больше насекомых вам сниться, тем больше денег к вам придет в ближайшее время, уверяет экстрасенс.

Еще одной денежной приметой считается встреча с кошкой в темное время суток.

«Третья примета. Увидеть на небе одновременно и луну, и солнце — к скорому разрешению всех проблем, началу новой жизни, полной богатства и достатка. Это редкие приметы, которые я нашел в оккультных источниках древности. И думаю, к ним стоит прислушаться», — посоветовал Харрис.

Действия, которые привлекут богатство

Первое: не совершаем любую значимую финансовую активность в полную или убывающую луну. Такие операции стоит совершать только на растущий спутник. Уже за три-пять дней до полнолуния не стоит проводить какие-либо значимые денежные процессы, советует эксперт.

«Дело в том, что луна усиливает в людях энергию. Любые события, которые не развивались, которые требуют активности с бешеной скоростью начинают реализовываться. Если вы сможете оседлать эту энергию, то вы получите очень и очень много денег», — поясняет специалист.

Второе, что рекомендует экстрасенс, — это держать в доме, алтарь, копилку или кошелек именно с физическими деньгами. Так, как деньги любят притягивать к себе деньги.

Третье, что советует Харрис — чаще бывать на земле. Гуляйте по лесу, например. Деньги тесно связаны с энергией земли, материального. Чем чаще с ней взаимодействовать, тем больше будет входить денежной энергии.

Ритуалы на деньги

«Колесо года совсем скоро перейдет на новый этап. Осень — сильное время с 31 октября по третье ноября. Обязательно нужно проводить ритуалы на деньги. Осенью они как никогда сильны», — делиться эксперт.

Первый совет: нужно попросить купюру притянуть побольше таких же, как она. Причем, номинал купюры тоже важен.

«Если хотите притянуть пятитысячные, берете пять тысяч. Хотите притянуть тысячу — берете тысячу и так далее. Прям обращаетесь к ней, говорите: „Притяни побольше таких же“. Можете даже назвать конкретное число купюр. После чего необходимо нанести древний оккультный символ три раза и сказать сумму или число купюр, которые вам нужны, и три слова: „Феху-феху-феху“. После чего храните купюру либо дома, либо у себя — и деньги очень скоро появятся», — рассказал Харрис.

Древний оккультный символ. Фото: личный архив Андрея Харриса.

Второй ритуал, по словам специалиста, поможет избавиться от бедности. Необходима вещь, которая уже какое-то время находилась у вас, и при этом представляет материальную ценность. В темное время суток, на перекрестке, желательно, чтобы он был окружен деревьями, оставляем эту вещь. Произносим фразу.

«Свою бедность здесь оставляю, взамен богатство и достаток забираю. Сколько листьев на земле, столько денег у меня в кармане. Да будет так», — передает свои знания экстрасенс.

После слов, нужно уйти не оборачиваясь.

«Волшебная энергия осени, года земля на своем пике обязательно вам поможет. И вы смените череду бедности и неприятностей на богатство и процветание», — поясняет Харрис.

Третий ритуал, по мнению эксперта, нужен тем, кто уже имеет финансовую стабильность и хочет сохранить и увеличить уже полученное.

Понадобится маленький домашний декоративный фонтан, что-то, где есть текущая вода. Еще драгоценность: натуральный камень или золотое украшение. В полночь каждого полнолуния включаем фонтан, кладем под поток воды, выбранную вещь.

«И говорим: „Как вода бесконечно льется, так и деньги в мою жизнь из рога изобилия приходят“. Далее необходимо провести небольшую медитацию. Посидеть рядом с фонтаном и почувствовать, как в вас в районе живота входит целительная волшебная энергия изобилия и денег. Напитаться этой энергией», — поделился специалист.

После проведения данного ритуала, экстрасенс рекомендует, преподнести дары Фортуне, которая за все это отвечает. Она предпочитает вино, виноград или серебряные монеты. Все это можно оставит на красивой поляне недалеко от реки, у которой есть течение.

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