Свыше 5 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Германию

Вместе с этим было зафиксировано множество случаев незаконного проникновения в страну.

Не менее 5935 граждан Украины получили отказ во въезде в Германию с начала 2024 года. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на данные правоохранительных органов страны.

Источник издания указал, что по этому показателю украинцы оказались на первом месте. Вслед за ними по количеству отказов идут граждане Сирии и Афганистана. При этом пограничным контролем Германии были задержаны и свыше тысячи ранее депортированных мигрантов — они желали вернуться в страну.

Вместе с тем немецкая полиция зафиксировала более 53 тысяч незаконных въездов в Германию. Кроме того, правоохранители с начала 2024 года смогли арестовать свыше тысячи контрабандистов, некоторые из них были в международном розыске.

Зимой этого года сообщалось о том, что Германия переживает резкое увеличение количества бездомных, в том числе это происходит из-за украинских беженцев. Так, в январе 2023 года в Баден-Вюмберге зарегистрировали около 77 тысяч бездомных. Это в два с половиной раза больше, чем в 2022-м.

Ранее 5-tv.ru писал, почему украинские беженцы в Европе могут стать бездомными.