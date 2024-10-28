Свыше 5 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Германию

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 60 0

Bild: более 5 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Германию в 2024 году

Свыше 5 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Германию

Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃttner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вместе с этим было зафиксировано множество случаев незаконного проникновения в страну.

Не менее 5935 граждан Украины получили отказ во въезде в Германию с начала 2024 года. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на данные правоохранительных органов страны.

Источник издания указал, что по этому показателю украинцы оказались на первом месте. Вслед за ними по количеству отказов идут граждане Сирии и Афганистана. При этом пограничным контролем Германии были задержаны и свыше тысячи ранее депортированных мигрантов — они желали вернуться в страну.

Вместе с тем немецкая полиция зафиксировала более 53 тысяч незаконных въездов в Германию. Кроме того, правоохранители с начала 2024 года смогли арестовать свыше тысячи контрабандистов, некоторые из них были в международном розыске.

Зимой этого года сообщалось о том, что Германия переживает резкое увеличение количества бездомных, в том числе это происходит из-за украинских беженцев. Так, в январе 2023 года в Баден-Вюмберге зарегистрировали около 77 тысяч бездомных. Это в два с половиной раза больше, чем в 2022-м.

Ранее 5-tv.ru писал, почему украинские беженцы в Европе могут стать бездомными.

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
Все еще не предел: смартфоны в России подорожали на более чем 12%
10:55
«Единство Запада рухнуло»: в Китае заявили о победе Путина над США и Евросоюзом
10:37
Основы беспилотных авиасистем: в российских школах и колледжах внедряют новый предмет
10:19
Свыше 5 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Германию
10:02
Павильон на рынке в Воронеже горит на площади 800 «квадратов»
9:48
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев отмечает 65-летие

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
В НАТО места нет: какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака