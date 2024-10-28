Несмотря на угрозы: жены украинских боевиков вышли на митинг в Сумской области

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Жены украинских боевиков вышли на митинг в Сумской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Женщины требуют вернуть их мужей домой.

Жители Украины снова вышли на митинг, несмотря на угрозы преследования. На этот раз начали протестовать в городе Сумы.

В основном, собрались жены солдат ВСУ. Женщины заявили, что полностью потеряли связь со своими родными и не знают ничего об их судьбе. Они требуют одного — вернуть их мужей домой.

Однако в Киеве не могут на это пойти на фоне серьезных потерь. В одной только Курской области ликвидировали 20 тысяч боевиков, а сколько еще погибло в Донбассе, власти тщательно скрывают.

Ранее с требованием освободить военных выходили и в столице страны. Однако, судя по заявлениям президента* Украины Владимира Зеленского, прислушиваться к своим гражданам он не намерен.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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