Сотрудники полиции перекрыли канал незаконной миграции в Московском регионе

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Правоохранители задержали шестерых подозреваемых.

Фото, видео: Пресс-служба МВД РФ

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Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали шестерых подозреваемых в организации на территории Московского региона канала незаконной миграции. Об этом сообщили в МВД России.

По данным следствия, злоумышленники реализовали противоправные схемы для получения гражданства, видов на жительство и других миграционных статусов, а также постановки на фиктивный миграционный учет и незаконного осуществления трудовой деятельности.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что задержанные за денежное вознаграждение изготавливали для мигрантов поддельные документы. В них, в том числе содержались недостоверные данные о месте пребывания и пересечении границ. В домах подозреваемых, среди которых два сотрудника районных миграционных подразделений, были проведены обыски. Полиция изъяла улики, имеющие отношение к делу.

На данный момент правоохранители установили 20 фактов фиктивной постановки граждан на миграционный учет. Расследование продолжается: устанавливаются все обстоятельства противозаконной деятельности, а также круг лиц, причастных к ней.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий», «Организация незаконной миграции» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

Ранее в России в силу вступил закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам может грозить выдворение из страны.

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