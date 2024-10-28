«Мяу сказать не могла»: Лолита призналась в тяжелой болезни и выбитом зубе

Певица долгое время не появлялась в Сети из-за целого ряда проблем.

Певица Лолита Милявская долгое время не появлялась в Сети из-за проблем с давлением и выбитого зуба на одном из своих концертов. Об этом звезда призналась в опубликованном на ее странице в соцсети видео.

«У меня она выразилась (болезнь, постковидный синдром. — Прим. ред.) в давлении. Не то что петь, мяу сказать не могла», — не стала скрывать певица.

Причем на предыдущем своем концерте певица выбила зуб микрофоном. По мнению звезды, в этом нет ничего особенного, так как подобный случай — «профессиональная травма», с такой проблемой сталкиваются многие артисты.

Лолита все же поспешила под конец успокоить своих поклонников. Певица подчеркнула, что на момент записи видео ее зуб «практически на месте», а сама она собирается идти на грядущий спектакль во МХАТ.

Причем голос из-за болезни певица теряет не первый раз. Летом прошлого года Лолита сообщила, что ей диагностировали бронхит. Однако тогда звезда решила переносить болезнь на ногах. И на сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, почему концерт певицы Лолиты отменили в подмосковном Раменском в октябре.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.