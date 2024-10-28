«Я чувствую себя изнасилованной»: Лерчек пережила страшную травму

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Блогер Лерчек назвала себя изнасилованной после участия в реалити-шоу

«Я чувствую себя изнасилованной»: Лерчек пережила страшную травму

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полуобнаженная знаменитость была прикованной к столу.

Блогер Валерия Чекалина, известная по псевдониму Лерчек, заявила об «изнасиловании». Об этом стало известно из личного блога в сети экс-жены футболиста Павла Мамаева инфлюенсера Аланы.

Все дело в том, что во время прохождения испытания на одном из реалити-шоу в трусы к Чекалиной залез таракан. Она просила ведущих остановить состязание и вытащить насекомое из нижнего белья, но они отказали.

Через время к маленькому шалуну присоединился его товарищ, и тараканов в трусах Валерии стало уже два. Она с мужеством, но в состоянии сильнейшего стресса, завершила испытание, ответив на все необходимые вопросы, а после еще долго отходила от случившегося.

«Кто-то вообще проверяет эти испытания? Почему нельзя было заклеить там тейпом? Я чувствую себя униженной, изнасилованной»,  — рассказала Лерчек в слезах.

Примечательно, что Валерия проходила состязание в экстремально коротких шортах и топе по требованию организаторов проекта. Испытание заключалось в том, что участника приковывают к столу цепями и высыпают на него тараканов, скорпионов и крыс, а потом задают 20 вопросов. Необходимо ответить на все, несмотря на стресс. Только после этого можно уйти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лолита призналась в тяжелой болезни и выбитом зубе.
+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:49
Мантуров: РФ готова расширять сотрудничество с Белоруссий в области гражданской авиации
18:36
«Я чувствую себя изнасилованной»: Лерчек пережила страшную травму
18:20
Карьера на грани: певица Адель теряет слух из-за болезни
18:09
Без лекарств и врачей: как избавиться от насморка в домашних условиях
17:57
Зависимость, кома и бешеная популярность: почему жизнь Мэттью Перри закончилась так трагически
17:45
«В следующей серии поцелую»: Natan шутит над скандалом с его изменой жене

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
Ради корпоративов? Правда ли воссоединилась группа «Тату»
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака