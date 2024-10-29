Группа «КняZz» выпустила клип на песню «Сталкер» из нового альбома

Рок-музыкант Андрей Князев и группа «КняZz» выпустили клип на песню «Сталкер» из нового альбома 2024 года «Волшебная книга». Как рассказал знаменитый рокер, на создание композиции его вдохновила одноименная игровая вселенная «S.T.A.L.K.E.R.».

«Не скажу, что много в нее играл, но поймал общее впечатление и проникся главным героем. Выживание — суть его существования, больше у него ничего не осталось», — пояснил Князев, рассказывая историю написания песни.

Клип на новую композицию представляет собой фантастический мини-фильм, в котором главная героиня — маленькая девочка — оказывается в мрачном мире, населенном враждебными существами. Также в ролике появляются сам Князев и музыканты группы.

По замыслу создателей, в ролике изображен постапокалиптический мир, где люди поделены на два лагеря: тех, кто остался человеком и пытается выжить, и тех, кто превратился в монстра. Окружающая действительность в клипе полна опасностей, угрожающих людям, но рожденных ими же самими. И в этом заключается смысл, заложенный в песне «Сталкер»: предупреждение человечеству о том, что мир, в котором мы живем, чрезвычайно хрупок, и важно это осознавать.

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