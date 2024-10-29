Драка со стрельбой произошла в подмосковном Красногорске

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На место экстренно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Драка со стрельбой произошла ночью в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, во дворе одного из жилых комплексов случился конфликт между двумя компаниями. В какой-то момент началась потасовка и кто-то открыл огонь. По словам очевидцев, они слышали не менее пяти выстрелов.

На место экстренно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Несколько человек были задержаны. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ульяновске пенсионер застрелил соседей из-за громкой музыки. Пожилой мужчина, который перенес инсульт, не мог уснуть из-за музыки, доносившейся с верхнего этажа. Он решил разобраться с соседями, для убедительности он прихватил с собой карабин «Сайга».

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