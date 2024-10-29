В Ленобласти два вагона с углем грузового поезда сошли с рельсов

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Транспортная прокуратура организовала проверку.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/sztproc; 5-tv.ru

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В Ленинградской области два вагона грузового поезда с углем сошли с рельсов в районе станции Лужская. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 29 октября 2024 года на железнодорожных путях общего пользования станции Лужская произошел сход двух вагонов грузового поезда с углем. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят восстановительные работы. Правоохранители устанавливают причины схода вагонов с рельсов. Проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации поезда.

Два вагона поезда с углем сошли с рельсов в районе станции Лужская.Два вагона поезда с углем сошли с рельсов в районе станции Лужская.Фото: Telegram/Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/sztproc

Два вагона поезда с углем сошли с рельсов в районе станции Лужская.Два вагона поезда с углем сошли с рельсов в районе станции Лужская.Фото: Telegram/Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/sztproc

До этого грузовой поезд сошел с рельсов в Новооскольском городском округе под Белгородом «из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта». В связи с этим были изменены прочие маршруты. Никто не пострадал. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия перевернулись именно пустые грузовые вагоны.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае.

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