В Ленобласти два вагона с углем грузового поезда сошли с рельсов
Транспортная прокуратура организовала проверку.
Фото, видео: Telegram/Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/sztproc; 5-tv.ru
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В Ленинградской области два вагона грузового поезда с углем сошли с рельсов в районе станции Лужская. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
«По предварительным данным, 29 октября 2024 года на железнодорожных путях общего пользования станции Лужская произошел сход двух вагонов грузового поезда с углем. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет», — говорится в сообщении.
Сейчас специалисты проводят восстановительные работы. Правоохранители устанавливают причины схода вагонов с рельсов. Проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации поезда.
Два вагона поезда с углем сошли с рельсов в районе станции Лужская.
Два вагона поезда с углем сошли с рельсов в районе станции Лужская.
До этого грузовой поезд сошел с рельсов в Новооскольском городском округе под Белгородом «из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта». В связи с этим были изменены прочие маршруты. Никто не пострадал. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия перевернулись именно пустые грузовые вагоны.
Ранее 5-tv.ru писал, что шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае.
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