Грузовой поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»

В связи с этим были изменены прочие маршруты.

Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — добавил глава области.

Гладков уточнил, что в результате происшествия перевернулись именно пустые грузовые вагоны. Пассажирские поезда, которые проходят через этот маршрут, в итоге пустили в объезд, добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что после схода грозового поезда с рельсов никто не пострадал. На месте уже работают оперативные службы, а информация о последствиях инцидента уточняется.

Как уточнили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), инцидент произошел вчера поздним вечером на перегоне Волоконовка — Новый Оскол «из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта».

Ранее 5-tv.ru писал, как в этом же месяце с рельсов сошел грузовой поезд, но уже в Забайкальском крае.