«Давящие ощущения»: хирург перечислила неочевидные признаки проблем с сердцем

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Хирург Баркинхоева: одышка и отеки у человека говорят о заболевании сердца

«Давящие ощущения»: хирург перечислила неочевидные признаки проблем с сердцем

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эти симптомы проявляются не только при физических нагрузках, но и в состоянии покоя.

Отеки и одышка являются неочевидными признаками заболеваний сердца. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала сосудистый хирург Тамара Баркинхоева.

При этом одышка может появляться не только во время небольших физических нагрузок, но и в состоянии покоя, например, когда человек лежит на кровати или сидит за столом.

Что касается отеков, они чаще всего возникают на нижних конечностях. Состояние может усугубляться с наступлением вечера.

«К этому списку можно добавить и боли в области сердца, которые могут проявляться как давящие ощущения после небольшой физической нагрузки или эмоциональных переживаний», — отметила врач.

Также среди симптомов сердечных заболеваний — быстрая утомляемость, усталость и посинение или побледнение кожи после незначительной нагрузки. Кроме того, на проблемы могут указывать периодическое головокружение и кратковременная потеря сознания. В таких случаях стоит немедленно обращаться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru рассказал про семь ночных симптомов серьезных проблем с сердцем.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:22
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
16:16
«Не испытываю неприязни»: Джонни Депп простил экс-супругу Эмбер Херд
16:07
«Разгром группировки»: потеря Селидово стала катастрофой для ВСУ в Донбассе
15:55
Фигуру не спасут: какие фрукты нельзя назвать диетическими
15:41
«Давящие ощущения»: хирург перечислила неочевидные признаки проблем с сердцем
15:28
Звезды в полиции: чем Глюкоза и Гуф привлекли внимание правоохранителей

Сейчас читают

Умирают на пять лет раньше: врач предупредила о смертельно опасной проблеме запахов
«Смотреть под кожу»: снимки Глюкозы после задержания шокировали фанатов
«Зашивали его»: мать рассказала о состоянии мальчика после нападения пантеры
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака