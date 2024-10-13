Инфаркт подкрался незаметно: семь ночных симптомов серьезных проблем с сердцем

Организм всегда предупреждает о приближении болезни, нужно лишь правильно распознать его сигналы.

Некоторые симптомы приближения проблем с сердцем могут проявляться только по ночам. Как распознать тревожные сигналы, пишет «Доктор Питер».

Апноэ. Регулярная кратковременная остановка дыхания во сне может говорить о развитии сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, гипертонии, ишемической болезни сердца или сердечной недостаточности.

Потливость. Обильное потоотделение по ночам — явный предвестник возможных проблем с сердцем. Чаще всего от этого страдают женщины, ошибочно принимающие потливость за менопаузу.

Частое мочеиспускание. Если вы не пьете много жидкости перед сном, но встаете посреди ночи в туалет, это может говорить не только о сахарном диабете и проблемах с мочеполовой системой, но и сердечной недостаточности.

Боль в груди. Один из главных симптомов инфаркта — боль в груди. При этом неприятные ощущения могут появляться именно по ночам и усиливаться, когда человек ложится или делает глубокий вдох.

Одышка. При проблемах с сердцем одышка может появляться не только при физических нагрузках, но и в состоянии покоя, в том числе ночью: сон становится беспокойным, некоторые даже просыпаются, чтобы отдышаться.

Учащенный пульс. Повод для беспокойства — пульс выше 100 ударов в минуту. Это говорит не только о проблемах с сердцем, но и заболеваниях щитовидной железы, анемии или дефиците магния.

Синдром беспокойных ног. Покалывание, подергивание, жжение и ломота в ногах может говорить о сахарном диабете, проблемах с почками, анемии и сосудистых нарушениях.

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