Осторожно хищники: кто ответит за нападение пантеры на трехлетнего ребенка

Познакомить малыша с экзотическими животными решил отец, договорившись с администрацией на фотосессию в закулисной зоне.

О дикой истории из Иркутской области, где семейный поход в цирк едва не закончился трагедией. У трехлетнего мальчика — несколько швов после того, как отец захотел сфотографировать его с пантерой. Глубокие раны на лице, голове и ногах. Мальчик в больнице, с мамой.

Между тем, в цирке говорят, что в тот день представления не было, а пантеры у них не водятся — так это или нет выясняют следователи. А мой коллега Денис Воробьев провел свое расследование.

Следы от когтей хищника и рваные раны на лице только начинают затягиваться. Этот след проходит всего в паре сантиметров от глаз. Спало то, что пантера напала со спины и чудом не задела жизненно важные органы. Сегодня трехлетний мальчик уже играет с машинками. Главная задача на ближайшие дни — максимально отвлекать малыша от последствий операции.

«По нашей информации наложено около двадцати швов. В настоящее время проходит лечение, состояние средней тяжести стабильное», — пояснил заместитель главного врача детской горбольницы № 1 города Ангарска Сергей Стоян.

Познакомить ребенка с экзотическими животными решил отец. Договорился с администрацией цирка шапито, который накануне приехал в Ангарск. И уговор был на фотографию с хищниками не под куполом цирка, а в закулисной зоне, куда простому зрителю обычно вход закрыт. Возможно, что такая близкая встреча с человеком сыграла свою роль — зверь накинулся на ребенка.

«Когда я поднялась в вагончик, увидела всего в крови моего ребенка, изодранного. Я такого не ожидала, думала, он просто упал. Он плакал. В ногах у меня был этот директор, я так поняла цирка, просил прощения», — рассказала мама пострадавшего мальчика Светлана Князева.

Теперь следствие тщательно восстанавливает все детали произошедшего. Вероятно, главным фигурантом по делу выступит работник цирка, который согласился провести ребенка в опасную зону. При этом в самом шапито с символичным названием «Дикий драйв» с раздражением отзываются о тех, кто якобы распускает слухи. И настаивают, что никакой пантеры у них вовсе не было.

«28-го числа, в понедельник, мы не работаем, и пантеры в шоу нашем их нет», — уверяет ведущий цирка-шапито «Дикий драйв» Алексей Антонов.

И ведь формально пантеры в программе цирка, действительно, нет. На манеж ее не выпускают. А вот сфотографироваться с животным, пожалуйста, за отдельную плату. И как итог таких теневых схем — изувеченный трехлетний ребенок, жизнь которого оказалась на волоске.

«Вообще с дикими животными, особенно с хищными, особенно с крупными хищными, контакт запрещен. Это запрещено и в зоопарках, и в цирках, и в любом другом месте. Поэтому то, что кто-то предоставляет услуги фотографирования с хищниками, с крупными хищниками, он нарушает в первую очередь закон, а, во-вторых, он подвергает опасности тех людей, которые вступают в контакт с хищным животным», — поясняет исполнительный директор «Альянса защитников животных» Юрий Корецких.

Отец мальчика журналистам произошедшее не комментирует. Позднее выяснилось, что он со своей уже бывшей супругой в разводе. И по закону отец не может видеться с ребенком без присутствия матери, а та в этот момент была на работе. Но юристы говорят, что в первую очередь будут разбираться с владельцем пантеры. В частной собственности такой хищник быть просто не может.

«Существует законодательство, связанное с ограничением содержания опасных животных. И в данном случае пантера может принадлежать только цирку, как организации специализированной, оказывающей определенные услуги», — говорит юрист Алексей Козаков.

Вопрос о запрете хищников в передвижных цирках всплывает регулярно. И случай в Ангарске — далеко не первый. Ограничительные меры не всегда действуют на тех, кто хочет заработать.