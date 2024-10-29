Путин поручил подготовить миллион специалистов для основных отраслей к 2028 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Мишустин: Путин поручил подготовить миллион рабочих для основных отраслей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Для этих целей реализуется проект «Профессионалитет».

Президент РФ Владимир Путин поручил к 2028 году подготовить в стране не менее миллиона рабочих для основных отраслей. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной подготовке инженеров.

«По поручению главы государства уже за ближайшие три года должны быть подготовлены не менее миллиона рабочих и специалистов для основных отраслей», — сказал он.

Для этих целей в стране реализуется федеральный проект «Профессионалитет». В его рамках власти в тесной кооперации с ведущими предприятиями активно создают образовательные кластеры. Сегодня их уже порядка 160.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступает на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение». Он заявил о необходимости повысить продолжительность жизни до 80 лет.

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Путин поручил подготовить миллион специалистов для основных отраслей к 2028 году

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