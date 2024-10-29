Путин: продолжительность жизни в России нужно повысить до 80 лет

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Глава государства выступил на заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В России необходимо повысить продолжительность жизни до 78 лет, а потом и 80-ти. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

«В целом, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс», — сказал он.

Путин добавил, что сегодня продолжительность жизни мужчин ниже, чем у женщин в России. Все эти проблемы необходимо решать последовательно, подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что доктор Александр Мясников раскрыл простые секреты здоровья и долголетия. По его словам, в этом вопросе необходимо соблюдать правильное питание, а еще важны нагрузки. По этим принципам живет и сам врач.

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