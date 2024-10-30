«Хвосты из прошлой жизни»: Татьяна Буланова ответила на слухи о долгах мужа

Откуда пошли эти слухи?

Заслуженная артистка Российской федерации Татьяна Буланова опровергла гуляющие по сети слухи о том, что ее муж Валерий Руднев находится в плачевном материальном положении. Корреспонденту 5-tv.ru удалось поговорить со звездой 90-х на фестивале «Имена России», который проходил в Государственном Кремлевском Дворце.

По словам Булановой, у ее супруга все в порядке, а сенсацию из незначительного инцидента раздули журналисты.

«Это все надумано журналистами. Это его хвосты из прошлой жизни — даже не долги, а поручительство. Кому-то видимо сенсации не хватает», — пояснила артистка.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация, что новый супруг Татьяны был вынужден закрыть часть своего бизнеса, чтобы расплатиться с многомиллионными долгами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Буланова думает о звездной болезни.