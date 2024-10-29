Участники протеста в Тбилиси вынудили журналиста «Известий» прервать работу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Агрессивные сторонники грузинской оппозиции были разъярены присутствием на митинге представителей российских СМИ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники акции протеста у здания грузинского парламента в Тбилиси вынудили корреспондента «Известий» Станислава Григорьева прервать работу и покинуть место проведения митинга.

Агрессивные сторонники грузинской оппозиции подошли к российскому журналисту, освещавшему акцию, и стали кричать: «Иди отсюда». Некоторые при этом нецензурно оскорбляли корреспондента.

Нападки митингующих пресекли сотрудники полиции. Они попросили Григорьева уехать с площади, чтобы не обострять конфликт, и сопроводили его до машины такси.5-tv.ru

Митинг оппозиции, выступающей против результатов прошедших 26 октября парламентских выборов в Грузии, продолжается второй день. Накануне тысячи человек собрались на площади у здания парламента страны. Они свистели, выкрикивали лозунги и размахивали флагами Грузии, Украины и Евросоюза. С речью к митингующим обратилась президент республики Саломе Зурабишвили.

Недовольство оппозиции вызвала победа на выборах правящей партии «Грузинская мечта». После объявления результатов голосования Зурабишвили заявила о якобы украденных голосах избирателей и объявила об акциях протеста, начиная с 28 октября. Ее поддержали представители четырех оппозиционных партий. Они призывают к бойкоту парламента и новым выборам. Их поддерживают еврочиновники, которые тоже недовольны неправильными, по их мнению, выборами в Грузии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто раскачивает ситуацию в Грузии после парламентских выборов.

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