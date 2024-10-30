Главного прокурора МУС обвинили в сексуальном домогательстве

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Пострадавшая заверяет — Карим Хам пытается замять дело.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Грандиозный международный скандал, о котором сегодня пишет издание The Guardian, связан с главным прокурором Международного уголовного суда (МУС).

Карим Хан, человек сам выдающий ордера на задержание людей по всему миру, получил обвинение в сексуальных домогательствах. Причем прокурора обвиняет не только его жертва, но и другие сотрудники и подчиненные.

Хан, будучи профессиональным юристом, все отрицает. По его версии он вообще не понимает, о чем идет речь. Вот только журналисты The Guardian подтверждают, что есть несколько телефонных записей, в которых прокурор пытается договориться с пострадавшей не выдвигать против него официальных обвинений.

Международный уголовный суд в последнее время погряз в многочисленных скандалах. Его все чаще подозревают в ангажированности решений, и многие страны вообще вышли из-под юрисдикции. Нынешний скандал с главным прокурором лишь усугубит ситуацию.

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Главного прокурора МУС обвинили в сексуальном домогательстве

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