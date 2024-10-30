«Доходит до вопиющих вещей»: с какими проблемами россияне сталкиваются за рубежом

Свобода слова, вероисповедания и право говорить на родном языке — это базовые вещи, которые приходится защищать коллективно.

Как противостоять западной русофобии, которая все чаще доходит до крайностей, обсуждают сегодня в Москве. Несмотря на растущее давление, на Всемирный конгресс собрались 400 соотечественников со всего мира. Многим из них за границей приходится отстаивать право говорить по-русски. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев пообщался с участниками форума.

В главном храме страны сотни соотечественников, проживающих за рубежом. Они представляют русские диаспоры во всех частях свет — от Америки до Азии.

«Личного мужества требует приезд из недружественных стран», — говорится в приветственном слове президента, с которого и началось заседание конгресса.

«Я хотел бы искренне поблагодарить тех, кто даже в самых непростых условиях продолжает активно отстаивать международные позиции российской культуры и русского языка. Уверен, что в ходе конгресса вы не только обсудите проблемы, с которыми сталкиваются сегодня русские общины за границей, но и выдвинете новые. От души желаю вам успехов и всего самого доброго. Владимир Путин», — зачитал обращение президента России министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отстаивать приходится не только культуру, но и правду. Лариса прилетела в столицу из Чили. Сегодня там проживают порядка трех тысяч человек. Многие из них не имеют доступа к отечественным СМИ. Проект русскоязычной редакции утвердили еще на прошлом конгрессе, сейчас идет вещание вопреки давлению Запада.

«Латинская Америка находится в поле американской прозападной пропаганды. Альтернативных новостей нет вообще. И мы рассказываем про Донбасс, про Донецк, о том, что там происходит, чтобы люди имели возможность знать об этом», — заявила пресс-секретарь Координационного совета российских соотечественников в Чили Лариса Зиндер.

Свобода слова, вероисповедания и право говорить на родном языке — это базовые вещи, которые приходится защищать коллективно. Отдельные страны не стесняются и громких, откровенно русофобских заявлений.

«Дело доходит даже до вопиющих вещей, когда власти „Туманного Альбиона“ стран Прибалтики открыто заявляют о необходимости принудительной депортации людей с российскими корнями. Причины этого понятны. Они связаны с тем, что нашим недругам никак не удается победить Россию не на поле боя, ни в дипломатии, и, хочу вас заверить, никогда и впредь точно не удастся», — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

И если раньше действовать приходилось по одиночке, то теперь россияне за рубежом все охотнее ищут друг друга. Например, делегаты из Италии уверены — разжигает вражду местное правительство, простому населению конфликт не нужен.

«Они, по сути, очень доброжелательно настроены ко всем нам. И зачастую они не поддерживают и не разделяют внешнюю политику своих государств, но решают не они», — заявила президент Ассоциации Центра и Юга Италии Ирина Перерва.

Акции, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, сохранение памятников и противостояние тем, кто хочет переписать историю, — все это тоже заслуга зарубежных соотечественников.