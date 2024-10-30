Есть нюанс: президента Грузии Зурабишвили вызвали в прокуратуру на допрос

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Президента Грузии Зурабишвили вызвали в прокуратуру на допрос

Фото, видео: Reuters/Zurab Javakhadze; 5-tv.ru

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В Тбилиси продолжает накаляться обстановка после оглашения результатов парламентских выборов. Оппозиция с ними не согласна. В стране бушуют протесты.

Ситуация с выборами в Грузии сегодня получила продолжение. Стало известно, что прокуратура Грузии начала проверку в отношении прозрачности выборов. И что интересно, вызвала на допрос президента Саломе Зурабишвили, ведь именно она первая заявила об иностранном и, в частности, российском вмешательстве. Однако никаких доказательств не предоставила.

Теперь доходит до абсурда. Оппозиция призывает ее не ходить к следователям, опасаясь задержания. А премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент не явится в прокуратуру, это докажет ложность ее обвинений.

Выборы прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают результаты. Они отказались от мандатов и потребовали нового голосования. Под «международным администрированием».

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